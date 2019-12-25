В московской коррекционной школе жестоко избили мальчика

Женщина пришла забрать сына после обеда и увидела его с множеством гематом на лице, включая кровоизлияние в глаз.

В московской коррекционной школе № 1708 неизвестные жестоко избили школьника, который в силу своих особенностей развития не может сообщить о произошедшем. Ситуацию прокомментировала мать пострадавшего ученика, которая сообщила телеканалу 360.ru, что мальчика обнаружили в ужасном состоянии.

Женщина пришла забрать сына после обеда и увидела его с множеством гематом на лице, включая кровоизлияние в глаз. Мальчика немедленно отправили в больницу для осмотра нейрохирурга и офтальмолога. Мать утверждает, что ее сын не может рассказать о случившемся из-за умственной отсталости средней тяжести и неспособности говорить. Это не первый случай нападения на ребенка, что вызывает особую тревогу.

По словам женщины, в 2022 году ее сына также избили в другой школе, тогда она ограничилась вызовом скорой помощи и не обращалась в полицию.

Департамент образования и науки города Москвы отреагировал на ситуацию и сообщил, что по факту получения учеником травм будет проведена проверка. Воспитатель, работавший в классе, отстранен от работы до окончания расследования.