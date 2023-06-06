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В ДТП в Южном Бутове попали грузовик, легковушка и машина скорой помощи
Вчера, 14:09
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП в Южном Бутове попали грузовик, легковушка и машина скорой помощи

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В результате столкновения произошел разлив топлива на значительной территории.

ДТП с участием трех транспортных средств произошло в районе Южное Бутово. Об этом сообщил источник телеканала 360.ru. Авария случилась на Варшавском шоссе, где столкнулись грузовой автомобиль, легковой транспорт и машина скорой помощи. В результате столкновения произошел разлив топлива на значительной территории.

Источник также уточнил, что в результате аварии имеются пострадавшие.

Кроме того, один человек оказался блокирован внутри одного из автомобилей.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржца приговорили к 3 годам принудительных работ за ДТП на Приморском шоссе.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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