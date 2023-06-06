В ДТП в Южном Бутове попали грузовик, легковушка и машина скорой помощи

В результате столкновения произошел разлив топлива на значительной территории.

ДТП с участием трех транспортных средств произошло в районе Южное Бутово. Об этом сообщил источник телеканала 360.ru. Авария случилась на Варшавском шоссе, где столкнулись грузовой автомобиль, легковой транспорт и машина скорой помощи. В результате столкновения произошел разлив топлива на значительной территории.

Источник также уточнил, что в результате аварии имеются пострадавшие.

Кроме того, один человек оказался блокирован внутри одного из автомобилей.