В ДТП в Южном Бутове попали грузовик, легковушка и машина скорой помощи

ДТП с участием трех транспортных средств произошло в районе Южное Бутово. Об этом сообщил источник телеканала 360.ru. Авария случилась на Варшавском шоссе, где столкнулись грузовой автомобиль, легковой транспорт и машина скорой помощи. В результате столкновения произошел разлив топлива на значительной территории.
Источник также уточнил, что в результате аварии имеются пострадавшие.
Кроме того, один человек оказался блокирован внутри одного из автомобилей.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржца приговорили к 3 годам принудительных работ за ДТП на Приморском шоссе.
Фото: Piter.TV
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