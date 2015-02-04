Петербуржца приговорили к 3 годам принудительных работ за ДТП на Приморском шоссе

Его пассажир получил тяжёлые травмы.

В Петербурге осужден водитель за причинение тяжкого вреда здоровью в результате ДТП. Подробности рассказали в прокуратуре Курортного района.

В суде установлено, что 28 декабря 2023 года Ч. Ехал на автомобиле LADA Priora по Приморскому шоссе от Сестрорецка в сторону поселка Белоострова, двигаясь со скоростью 130-140 км/ч. Он столкнулся с движущимся впереди автобусом "ЛИАЗ". В результате ДТП 30-летнему пассажиру легковушки был причинен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину в совершении преступления признал. Он признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушением лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения).

Суд приговорил Ч. к наказанию в виде 3 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

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Фото: Piter.tv