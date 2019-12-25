В Морском порту Петербурга докер-механизатор повредил руку

По предварительным данным, мужчина получил травму руки при погрузочно-разгрузочных работах.

В среду, 15 декабря, в морском торговом порту Петербурга докер-механизатор получил травму руки. Северо-западня транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в 14:42, по предварительным данным, мужчина получил травму руки при погрузочно-разгрузочных работах.

В случае несоблюдения требований безопасности при работах и охраны труда прокуратура примет меры к виновным.

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Фото: Telegram / Северо-западня транспортная прокуратура