Ко Дню ВМФ в Кронштадте откроют третью очередь музейно-исторического парка

Ксения Шойгу рассказала о планах по развитию "Острова фортов" в 2022 году.

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу подвела итоги работы по проекту в 2021 году. Особенно она отметила завершение противоаварийных работ на форте "Император Александр I" и начало реставрации форта "Кроншлот". Среди важных событий также подготовка строительной площадки Музея военно-морской славы.

Концепцию музея планируют презентовать в апреле 2022 года. Она разрабатывается совместно с Военно-Морским флотом, Российским военно-историческим обществом, специалистами по истории и музейному делу. Центральным экспонатом станет первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Ее предстоит отреставрировать. Сегодня она встанет в док Кронштадтского завода.

Операция по передислокации лодки была по-настоящему уникальной. В ней участвовало 9 профильных организаций. Лодка едва вошла в плавдок "Свияга": будь она на метр длиннее, не поместилась бы. "Свияга" с трудом прошла через шлюзы Беломорканала — по бокам оставалось по 10 см. Ксения Шойгу.

Руководитель отметила, что для строительства и туристской инфраструктуры найден практически весь объем финансирования. Одно из соглашений было подписано на Петербургской международном экономическом форуме. Инвестор пообещал построить яхтенный порт, жилой массив, поликлинику, два детских сада и отель.

Следующий год будет очень ответственным, так как должен быть выполнен основной объем работ по реставрации фортов — 60%.

Исходя из задачи принять Международный военно-морской салон 2023 года, мы должны практически полностью завершить к концу года строительно-монтажные работы по Музею и конгресс-центру. На повестке также — содействие инвесторам в получении кредитного финансирования. Ксения Шойгу.

Третью очередь музейно-исторического парка откроют ко Дню Военно-морского флота. Там появится крытый фуд-корт, новые площадки, триатлонные центр. До конца года должно быть найдено финансирование для строительства лагеря "Авангард" и "Дома балтийской нерпы". Морской биолого-просветительский центр будет пропагандировать экологически ответственное поведение и рассказывать о морских млекопитающих. "Авангард" займется военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Видео: АНО "Остров фортов"