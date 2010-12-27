В модернизацию портов Петербурга вложат более 4 миллиардов рублей

Закончить модернизацию планируют к 2024 году.

В портах Кировского района появятся новые контейнерные терминалы. Также планируется расширение действующих мощностей портового комплекса. Соответствующее решение приняли на совещании в Смольном 29-го июля.

Морские причалы и гидротехнические сооружения появятся на островах Вольный и Дамбе Гребенка. Этим займется ЗАО "Петролеспорт". Компания сообщила, что создаст современный грузовой терминал за счет собственных средств. На проект понадобится более 4 млрд рублей. Закончить все работы хотят к 2024 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах у Колпинского шоссе построят медцентр к 2023 году.

Фото: seaport.spb.ru