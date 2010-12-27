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В модернизацию портов Петербурга вложат более 4 миллиардов рублей
Сегодня, 15:36
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nadezhda_sib

В модернизацию портов Петербурга вложат более 4 миллиардов рублей

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Закончить модернизацию планируют к 2024 году.

В портах Кировского района появятся новые контейнерные терминалы. Также планируется расширение действующих мощностей портового комплекса.  Соответствующее решение приняли на совещании в Смольном 29-го июля. 

Морские причалы и гидротехнические сооружения появятся на островах Вольный и Дамбе Гребенка. Этим займется ЗАО "Петролеспорт". Компания сообщила, что создаст современный грузовой терминал за счет собственных средств. На проект понадобится более 4 млрд рублей. Закончить все работы хотят к 2024 году. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах у Колпинского шоссе построят медцентр к 2023 году. 

Фото: seaport.spb.ru

Теги: порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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