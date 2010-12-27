В Шушарах у Колпинского шоссе построят медцентр к 2023 году

Его стоимость оценили в 2,29 млрд рублей.

К 2023 году в поселке Шушары у Колпинского шоссе планируют построить многофункциональный консультативно-диагностический медицинский центр. Он должен принимать 80 тыс. взрослых и 30 тыс. детей. Такое решение приняли в понедельник, 29 июля на совещании правительства Петербурга.

Строительство будет проходить по концессионной схеме. Его стоимость оценили в 2,29 млрд руб., плюс 573 млн рублей за эксплуатацию каждый год. Ещё 673 млн рублей отойдут инвестору ООО "Русская Балтика" в качестве компенсации за поддержку до 2049 года. Соглашение хотят подписать в декабре 2019, а начать строительство – в 2020 году.

Необходимость нового медцентра вызвана активной застройкой последних лет. Врачи общей практики не справляются с текущей нагрузкой. К тому же, в поселке проживают много категорий граждан, нуждающихся в особенной социальной защите – многодетные семьи, семьи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что Смольный и ООО "Русская Балтика" подписали соглашение о строительстве медцентра на Петербургском экономическом форуме. Компания подавала заявку на строительство районной поликлиники и раньше, но проект по схеме государственно-частного партнерства за 1,8 млрд рублей долго не прожил.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что со следующего года между Петербургом и Мурманском будут ходить двухэтажные поезда.

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