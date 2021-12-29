Ночью на Лиговском проспекте тушили пожар в многоэтажном доме

В ночь на 24 января в Центральном районе Петербурга произошел пожар. На Лиговском проспекте, 44 воспламенился 6-этажный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.
По информации ведомства, огонь охватил чердачное помещение и мансарду на площади 300 квадратных метров. В 03:35 ранг повысили до №2. Пожар тушили 16 единиц техники и 73 спасателя.
С верхних этажей здания эвакуировали жильцов. Известно об одной пострадавшей, которую госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы писали, что в ресторанном комплексе под Зеленоградом произошел пожар.
Фото: ГУ МЧС по Петербургу
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