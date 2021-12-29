Ночью на Лиговском проспекте тушили пожар в многоэтажном доме

Известно об одной пострадавшей, которую госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

В ночь на 24 января в Центральном районе Петербурга произошел пожар. На Лиговском проспекте, 44 воспламенился 6-этажный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

По информации ведомства, огонь охватил чердачное помещение и мансарду на площади 300 квадратных метров. В 03:35 ранг повысили до №2. Пожар тушили 16 единиц техники и 73 спасателя.

С верхних этажей здания эвакуировали жильцов. Известно об одной пострадавшей, которую госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что в ресторанном комплексе под Зеленоградом произошел пожар.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу