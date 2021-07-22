В многоэтажке на улице Джона Рида произошел пожар

В результате пожара пострадал мужчина.

В Невском районе Петербурга в 14-этажном доме на улице Джона Рида произошел пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах 22 июля.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 15:57. Выяснилось, что на 12-м этаже выгорела обстановка межэтажного коридора на площади 5 кв. метров.

На лестничной клетке спасатели обнаружили мужчину. Медики выяснили, что петербуржец отравился угарным газом. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. На этом же этаже спасатели эвакуировали еще шестерых человек, которые отказались от госпитализации.

В 16:31 пожар удалось ликвидировать. На месте работали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Ранее мы писали, что петербурженка выпала из окна горящей квартиры, спасаясь от огня.

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