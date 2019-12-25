В Ленобласти малыш проломил череп, упав с лестницы второго этажа

Мальчик проживает в многодетной семье, в которой растут четыре ребенка.

Вечером 21 марта во Всеволожском районе Ленобласти госпитализировали 2-летнего мальчика. Малыш проломил череп, упав с лестницы второго этажа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел в деревне Хапо-Ое. Ребенок упал с лестницы по недосмотру родителей. Малыша доставили в больницу в тяжелом состоянии с переломом основания черепа.

Известно, что мальчик воспитывается в многодетной семье с четырьмя детьми. Мать не работает, отец трудится в строительной компании. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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