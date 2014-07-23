15-летняя девушка отравилась неизвестным веществом на улице Кустодиева

Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 21 марта, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 15-летней девушки с острым пероральным отравлением. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Девушка отравилась неизвестным веществом в квартире на улице Кустодиева. Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Пострадавшая проживает в полной семье, в которой также есть двое несовершеннолетних детей. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге разбилась 5-летняя девочка, выпав из окна на 13 этаже.

Фото: Piter.TV