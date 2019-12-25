В минувшие выходные в Ленобласти утонули два человека

Труп одного из погибших обнаружили случайно. Второго спасатели искали целый день.

В минувшие выходные во Всеволожском районе Ленобласти утонули два человека. Их тела нашли в воскресенье, 28 июня. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В этот день в полицию обратился житель поселка Рахья Всеволожского района и сообщил, что около 19:52 на берегу озера в СНТ "Гардарика" нашел труп незнакомца. Тело было в серых рыбацких штанах с желтыми вставками, белой футболке, зеленой куртке камуфляжного цвета и зеленых сапогах. В результате проверки выяснилось, что погибшим оказался Валерий В. На его теле отсутствовали признаки насильственной смерти.

Также в воскресенье, 28 июня, в поселке Токсово обнаружили тело еще одного утопленника. В полицию обратился 20-летний парень, который сообщил о пропаже 19-летнего друга. В субботу вечером они вместе с двумя девушками приехали на озеро Хепоярве, разбили палатки, купались и выпивали.

В два часа ночи изрядно выпивший молодой человек вновь пошел купаться. Ребята несколько раз выходили из палаток, чтобы убедиться, что с их другом все в порядке. В последний раз они не обнаружили парня в воде. Решив, что он пошел гулять по берегу, молодые люди пошли его искать. Поиски не дали результатов, и к четырем утра компания вернулась к палаткам. Проснувшись, они обратились в полицию и сообщили о пропаже. Спасатели целый день искали молодого человека. Чуть позже его труп достали из озера.

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