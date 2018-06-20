В минировании детской психиатрии Петербурга подозревают бывшую пациентку

Школьница решила подшушить над медицинским учреждением.

"Детскую психиатрию" Центра Восстановительного лечения в Петербурге заминировала восьмиклассница. Сообщение о заложенной бомбе поступило коллегам из Великого Новгорода. Затем информация о возможном теракте была передана петербургской полиции.

Инцидент произошел 28 апреля. Проверка оперативниками "заминированного" здания никаких опасных веществ не выявила. В результате работа сотрудников по адресу Чапыгина, 13 была восстановлена.

Правоохранительные органы установили, что звонок был сделан с номера мобильного телефона, который принадлежит 43-летней жительнице Северной столицы. По адресу в Петербурге людей не оказалось. Соседи рассказали, что семья направилась на дачу в Великий Новгород еще 26 числа. Именно оттуда и был совершен звонок. Устройство нашли в Крестецком районе города.

Днем 28 апреля полиция задержала 15-летнюю девочку, которую считают "телефонной террористкой". Она сделала звонок в тот момент, пока отдыхала на даче с друзьями. В СМИ отмечают, что злоумышленница является бывшей пациенткой "заминированного" учреждения.

Ранее Piter.tv писал о том, что на проспекте Стачек дети три часа играли напротив трупа.

Фото: Piter.tv