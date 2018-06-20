Видео: на проспекте Стачек дети три часа играли напротив трупа

После этого тело погибшего все-таки забрали специализированные службы.

В Кировском районе Петербурга несколько часов дети играли напротив трупа. Погибший лежал на лавочке во дворе одного из жилых домов. Местные жители предположили, что человек - бездомный и просто спит. Позже медики установили, что петербуржец уже несколько часов не дышит.

Инцидент произошел на проспекте Стачек. Местные жители записали видео, на котором видно, что несколько подросток играют в мяч. В непосредственной близости от них - накрытое простыней тело. Очевидцы отмечают, что тело пролежало после приезда бригады скорой помощи еще около трех часов.

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Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб