В Шувалово 42-летний мигрант соблазнил 12-летнюю школьницу

Сейчас взрослый Ромео находится под стражей.

В полицию с заявлением о педофиле обратилась 33-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что ее дочь стала жертвой 42-летнего мужчины. Школьница вступила в интимную близость с гражданином Таджикистана в частном доме в Шувалово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

На данный момент злоумышленник задержан. Девочке, согласившейся на близкие отношения с иностранцем, всего 12 лет. Известно, что утехами влюбленная пара предавалась в период с декабря 2018 года по 16 марта 2019 года.

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