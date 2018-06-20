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В Шувалово 42-летний мигрант соблазнил 12-летнюю школьницу
Сегодня, 9:35
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lesjasap

В Шувалово 42-летний мигрант соблазнил 12-летнюю школьницу

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Сейчас взрослый Ромео находится под стражей.

В полицию с заявлением о педофиле обратилась 33-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что ее дочь стала жертвой 42-летнего мужчины. Школьница вступила в интимную близость с гражданином Таджикистана в частном доме в Шувалово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

На данный момент злоумышленник задержан. Девочке, согласившейся на близкие отношения с иностранцем, всего 12 лет. Известно, что утехами влюбленная пара предавалась в период с декабря 2018 года по 16 марта 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что из квартиры на Озерковой украли икону XVII века стоимостью 3 млн рублей.

Фото: Pixabay.com

Теги: мигрант, педофил, школньица, шувалово
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 11:50

А что молчала эта деточка раньше? Рот был занят? 

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