На станции Шувалово грузовой поезд насмерть сбил пьяного мужчину

Проводится проверка.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожной станции Шувалово. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

На выходных около восьми часов утра поступило сообщение о том, что на станции Шувалово грузовым поездом травмирован мужчина. Установлено, что 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел вблизи железнодорожного полотна. Машинист, увидев мужчину в габарите локомотива, подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Ленобласти попали под поезда 58-летний мужчина и 19-летний юноша.

Фото: Piter.tv