На станции Шувалово грузовой поезд насмерть сбил пьяного мужчину

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожной станции Шувалово. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.
На выходных около восьми часов утра поступило сообщение о том, что на станции Шувалово грузовым поездом травмирован мужчина. Установлено, что 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел вблизи железнодорожного полотна. Машинист, увидев мужчину в габарите локомотива, подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее в Ленобласти попали под поезда 58-летний мужчина и 19-летний юноша.
Фото: Piter.tv
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