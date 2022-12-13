В Ленобласти попали под поезда 58-летний мужчина и 19-летний юноша

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Ленобласти устанавливаются обстоятельства смертельного травмирования двух мужчин на железнодорожных путях. Об этом рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Под грузовой поезд на главном пути станции Тихвин попал 58-летний мужчина, а между станциями Волховстрой 1 и Волховстрой 2 было найдено тело 19-летнего молодого человека.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В начале марта молодой человек попал под поезд около станции метро "Лесная".

Фото: pxhere.com