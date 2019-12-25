В микрорайоне Южный в Выборге построят новую поликлинику

Впервые проектирование и строительство социального объекта пойдут в одном конкурсе - «под ключ».

Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление правительства о старте проекта строительства поликлиники в Южном микрорайоне в Выборге. Последние изменения в законодательство о госзакупках позволяют не разбивать контракты на проектирование и строительство. Сейчас законодательно допускает заключение государственных и муниципальных контрактов на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий, строительство или реконструкцию, капитальный ремонт одновременно. Первым контрактом "под ключ" будет поликлиника в Выборге.

Пакет документов для проведения конкурса будет направлен в конце декабря - начале января 2021 года. Ориентировочный срок заключения государственного контракта на проектные и строительные работы — апрель 2021 года.

Согласно техническому заданию, четырехэтажная поликлиника рассчитана на обслуживание территории, где проживают около 45 тысяч человек. Мощность поликлиники - 380 посещений в смену, 230 взрослых посетителей и 150 детей. В поликлинике будут работать взрослое и детское отделения, лучевая диагностика, терапевтическое, хирургическое отделения, дневной стационар на 4 койки, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры, стоматология, травмпункт.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе идет подготовка к переписи населения.

Фото: администрация МО "Выборгский район"