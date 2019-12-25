В микрорайоне Волхова частично заменили водопровод

Работы выполнили сотрудники "Леноблводоканала".

В волховском микрорайоне Званка прошла замена 500 метров водпроводных сетей. Диаметр труб составляет 150 миллиметров. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Леноблводоканал".

Сотрудники предприятия работают над качеством водопроводных сетей Волхова в течение 3-х лет. В отдельных случаях к мероприятиям приобщают подрядчиков.

Новые трубы будут служить гарантией качественного водоснабжения города и помогут избежать многих аварийных ситуаций.

Отметим, что ГУП "Леноблводоканал" сотрудничает с 14-ю районами региона.

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Фото: ВКонтакте / vodokanallo