В международной выставке "Нева" приняли участие 500 российских и зарубежных компаний

Выставка разделена на семь национальных павильонов.

Во вторник, 21 сентября, в Смольном сообщили, что в XVI международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа "Нева 2021" приняли участие 500 российских и зарубежных компаний.

В семи национальных павильонах в "Экспофоруме" выставлены экспозиции Германии, Нидерландов, Испании, Норвегии, Турции, Финляндии и Республики Корея. Отмечается, что в ближайшие четыре года петербургские корабелы выполнят 30 гражданских заказов, среди которых суперсовременные траулеры.

Губернатор Петербурга отметил, что выставка свидетельствует, что отечественное судостроение вызывает большой интерес за рубежом.

Ранее мы писали, что Петербург стал центром развития водного транспорта в регионе.

Фото: сайт Средне-Невского судостроительного завода