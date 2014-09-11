Петербург стал центром развития водного транспорта в регионе

Соглашение подписали комитет по транспорту, комитет по развитию туризма и АО "Акционерный Банк "Россия".

Во вторник, 21 сентября, Петербург приобрел статус координирующего центра реализации транспортных и туристических проектов на водном транспорте. Инициатива закреплена в трехстороннем соглашении между комитетом по транспорту, комитетом по развитию туризма и АО "Акционерный Банк "Россия".

Благодаря соглашению будет поддерживаться и развиваться транспортный и туристический потенциал города с учетом развития связей города с регионами северо-запада. Так, участники соглашения будут обмениваться опытом на совместных проектах. Помимо этого ожидается, что стороны объединят усилия по развитию водного транспорта.

Ранее мы писали, что "Метеоры" перевезли 20 тысяч пассажиров на маршруте Сортавала – Остров Валаам.

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