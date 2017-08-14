"Метеоры" перевезли 20 тысяч пассажиров на маршруте Сортавала – Остров Валаам

Юбилейному пассажиру вручили сертификат, подтверждающий юбилейный статус, и памятные сувениры.

Накануне, 7 сентября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что, с момента запуска скоростных судов "Метеор", перевезли 20 тысяч пассажиров на маршруте Сортавала – Остров Валаам.

Юбилейного пассажира поздравили во вторник на причале города Сортавала. Сотрудники Северо-Западной пригородной пассажирской компании вручили сертификат и сувениры.

В ОЖД рассказали, что этим летом "Метеоры" стали составляющей нового мультимодального туристического маршрута холдинга ОАО "РЖД", включающего железнодорожный и водный транспорт. Пассажиры, следующие на поездах из Москвы, Петербурга, Петрозаводска, могут совершить путешествие на Валаам, благодаря удобной стыковке расписания поездов и "Метеоров".

Ранее мы писали, что "Ласточка" из Петербурга в Великий Новгород будет останавливаться на станциях Трубниково и Торфяное.

Фото: "СПб-Главный" / телеграм-канал