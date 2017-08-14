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"Метеоры" перевезли 20 тысяч пассажиров на маршруте Сортавала – Остров Валаам
Сегодня, 10:50
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"Метеоры" перевезли 20 тысяч пассажиров на маршруте Сортавала – Остров Валаам

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Юбилейному пассажиру вручили сертификат, подтверждающий юбилейный статус, и памятные сувениры. 

Накануне, 7 сентября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что, с момента запуска скоростных судов "Метеор", перевезли 20 тысяч пассажиров на маршруте Сортавала – Остров Валаам.

Юбилейного пассажира поздравили во вторник на причале города Сортавала. Сотрудники Северо-Западной пригородной пассажирской компании вручили сертификат и сувениры. 

В ОЖД рассказали, что этим летом "Метеоры" стали составляющей нового мультимодального туристического маршрута холдинга ОАО "РЖД", включающего железнодорожный и водный транспорт. Пассажиры, следующие на поездах из Москвы, Петербурга, Петрозаводска, могут совершить  путешествие на Валаам, благодаря удобной стыковке расписания поездов и "Метеоров".

Ранее мы писали, что "Ласточка" из Петербурга в Великий Новгород будет останавливаться на станциях Трубниково и Торфяное.

Фото: "СПб-Главный" / телеграм-канал

Теги: метеоры, сортавала - остров валаам
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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