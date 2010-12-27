В метрополитене рассказали секрет шума перед "Московской"

Пассажирам объяснили, что же на самом деле происходит с поездом.

Петербургский метрополитен поделился секретом о том, почему поезда при приближении к станции "Московская" начинают ехать быстрее и больше шуметь. Об этом часто сообщают пассажиры. Однако представители подземки объяснили, что подобные явления местным жителям лишь кажутся.

В пресс-службе метрополитена добавили, что поезда около платформы наоборот сбавляют скорость. Это связано с тем, что на станции располагается стрелочный перевод, поэтому поезду необходимо войти в поворот. Машинисты называют это действие "войти в кривую". Для пассажиров этот поворот может ощущаться как ускорение движения и создаваться впечатление нарастающего шума.

Аналогичных участков в городской метро несколько. Подобные эффекты пассажиры могут наблюдать на "Площади Александра Невского", "Петроградской", Ломоносовской" и другими станциями.

Ранее Piter.tv писал о том, что 3 октября в Петербурге откроют новые станции метро "фиолетовой" ветки.

Фото: Piter.tv

