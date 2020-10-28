В метро Петербурга рассказали, как дезинфицируют жетоны

В сентябре 2020 года 7 процентов пассажиров петербургского метро оплачивали проезд жетоном.

В среду, 28 октября, стало известно о том, как в петербургском метрополитене дезинфицируют жетоны. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказали в пресс-службе подземки.

Как оказалось, сначала жетоны после выгрузки турникетов попадают в кассы, там они проходят первичную дезинфекцию и пересчет. Далее их доставляют на склад, где проводится обеззараживание. После жетоны лежат на складе еще две недели.

Отмечается, что в 2020 году только 7% пассажиров оплачивали проезд жетоном.

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Фото:Piter.TV