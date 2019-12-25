По инициативе петербуржцев в Приморском районе оборудуют площадку для скейта

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял решение о создании 2021-2023 годах аналогичных площадок.

В четверг, 28 октября, стало известно о том, что в Петербурге создадут площадку для скейта по инициативе горожан. Об этом сообщали в пресс-службе Смольного.

Площадка появится в рамках проекта "Твой бюджет" в Приморском районе. Соответствующая идея получила общественное признание и поддержку молодежи. Отмечается, что Беглов принял решение о создании аналогичных площадок в других районах. На это потратят 110 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что большинство депутатов ЗакСа поддержали в первом чтении проект бюджета Петербурга на ближайшие годы.

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