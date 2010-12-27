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В метрополитене рассказали о предназначении стеклянных кабин на "Спасской"
Сегодня, 17:25
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IRINA_CHALKINA

В метрополитене рассказали о предназначении стеклянных кабин на "Спасской"

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Как оказалось, такие будки установлены на каждой конечной станции.

В метрополитене рассказали о предназначении стеклянных кабин на "Спасской". Об этом сообщается на официальной странице  ГУП "Петербургский метрополитен".

В ведомстве заявили, что такие будки предназначены для сотрудников, которые осматривают приезжающий состав.

Спасская" является конечной станцией на Линии 4, поэтому именно на ней работники Службы движения и Службы транспортной безопасности осматривают прибывающие составы, а маневровая бригада производит их оборот. Всего на станции установлено три кабины

сказано в сообщении

Кроме того, стеклянные кабины установлены на каждой конечной станции.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге протестируют электробус из Португалии.

Фото:piter.TV

 

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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