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В Петербурге протестируют электробус из Португалии
Сегодня, 16:20
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге протестируют электробус из Португалии

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На данный момент, "Пассажиравтотранс" выбирает маршрут для нового транспорта.

Во вторник, 22 октября, стало известно том, что в Петербург приедет электробус из Португалии. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Петербургкий перевозчик заключил контракт с компанией Caetanobus на выставке BUSWORLD в Брюсселе о тестировании их электробуса в городе на Неве. 

В данный момент,  "Пассажиравтотранс" выбирает маршрут для нового транспорта. Известно, что транспорт может проехать на одной зарядке до 300 км.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты обсудили транспортную реформу.

Фото:Пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

 

Теги: автомобильные новости, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости, Картина дня,

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