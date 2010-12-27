В Петербурге протестируют электробус из Португалии

На данный момент, "Пассажиравтотранс" выбирает маршрут для нового транспорта.

Во вторник, 22 октября, стало известно том, что в Петербург приедет электробус из Португалии. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Петербургкий перевозчик заключил контракт с компанией Caetanobus на выставке BUSWORLD в Брюсселе о тестировании их электробуса в городе на Неве.

В данный момент, "Пассажиравтотранс" выбирает маршрут для нового транспорта. Известно, что транспорт может проехать на одной зарядке до 300 км.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты обсудили транспортную реформу.

Фото:Пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"