В метро Петербурга объяснили, почему проездные срабатывают через раз

На это может быть несколько причин, пояснили в подземке.

Во вторник, 13 августа, в пресс-службе петербургского метро рассказали, из-за чего проездные билеты могут не считываться при проходе через турникеты. Отмечается, что причин невозможности прохода может быть несколько.

Во-первых, у пассажира мог закончиться срок действия проездного билета. Еще одной причиной может стать недостаток средств на счете – исчерпанный ресурс проездного. Наконец, через турникеты может не получиться пройти из-за незавершенного тайм-аута для повторного прохода.

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Видео: Youtube/ ivantrains