Танец девушки в движущемся вагоне метро в Петербурге поднял настроение пассажирам

Девушка в оранжевом делала различные движения под музыку в наушниках, а затем вышла на станции.

Молодая петербурженка исполнила зажигательный танец в вагоне петербургского метро. Не взирая на то, что она находится в общественном транспорте, девушка без стеснения активно двигалась под музыку в собственных наушниках у двери состава. Очевидцы поделились видео в социальных сетях.

Стоит отметить, что это не было показным выступлением, за которое исполнительница собирала бы деньги. Танец длился около одной станции, после чего девушка вышла на "Ладожской".

Пользователи сети предположили, что "танцовщица" могла готовиться к концерту где-либо. Многие задались вопросом, какую же музыку она слушала в тот момент. Некоторые положительно оценили поведение пассажирки и отметили, что так вести себя в транспорте может не каждый.

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Видео: vk.com/spb_today_unpublished