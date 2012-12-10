В метрополитене Петербурга появятся новые жетоны

С 2012 года доля оплаты жетонами сократилась с 50% до менее, чем 7%. Но при этом жетон все равно остается и будет оставаться брендом и коллекционные выпуски по-прежнему будут радовать пассажиров.

Новые коллекционные жетоны поступят в продажу. Они посвящены службам петербургского метро, которые в 2021 году отметили свои юбилеи. Об этом 27 декабря сообщили в группе "Петербургское метро" в социальной сети "Вконтакте".

По словам начальник метрополитена Евгения Козина, сегодня они "погасили" выпуски жетонов, посвященных одним из самых ключевых служб метрополитена. Он отмечает, что с 2012 года доля оплаты жетонами сократилась с 50% до менее, чем 7%. Но при этом жетон все равно остается и будет оставаться брендом и коллекционные выпуски по-прежнему будут радовать пассажиров.

Жетоны можно будет приобрести с 28 декабря 2021 года - "Службы Петербургского метрополитена – Служба пути", "Службы Петербургского метрополитена – Служба подвижного состава", "Службы Петербургского метрополитена – Служба электроснабжения" и "Службы Петербургского метрополитена – Эскалаторная служба".

Без блистера они поступят в продаже в кассы станций "Площадь Восстания" (вестибюль 1), "Гостиный двор", "Технологический институт" и "Приморская" с момента их открытия. Жетоны в блистерах поступят в кассы всех станций метрополитена с момента их открытия. Стоимость жетона в блистере – 390 рублей.

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Фото: Piter.tv

