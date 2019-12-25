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В метро утром остановили движение от "Проспекта Ветеранов" до "Площади Восстания"
Сегодня, 7:36
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lesjasap

В метро утром остановили движение от "Проспекта Ветеранов" до "Площади Восстания"

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Возникла неисправность в одном из поездов.

В метро утром остановили движение от "Проспекта Ветеранов" до "Площади Восстания". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена. С 6:47 часов 19 февраля перестали ходить составы на данном участке. Причиной стала неисправность одного из поездов.

С 7:07 утра движение на красной ветке городской подземки начало восстанавливаться. До этого поезда двигались только от станции метро "Девяткино" до "Площади Восстания".

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Фото: Piter.tv
 

Теги: метро
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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