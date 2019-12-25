В петербургской подземке рассказали, что мешает увеличению числа вагонов в составах на синей ветке

Во вторник, 10 марта, в метро рассказали, что мешает увеличению числа вагонов в составах на синей ветке. Об этом сообщает пресс-служба подземки.
Как оказалось, на этой ветке есть ограничение длины платформы.
"Это стало возможно после ввода в эксплуатацию нового электродепо ""Южное"",
— сказано в сообщении.
Уточняется, что на синей ветке также расположены станции закрытого типа, так называемый "горизонтальный лифт".
Ранее мы сообщали о том, что сезон фонтанов в Петергофе откроется 25 апреля.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )