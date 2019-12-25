В петербургской подземке рассказали, что мешает увеличению числа вагонов в составах на синей ветке

Как оказалось, на этой ветке есть ограничение длины платформы.

Во вторник, 10 марта, в метро рассказали, что мешает увеличению числа вагонов в составах на синей ветке. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Как оказалось, на этой ветке есть ограничение длины платформы.

"Это стало возможно после ввода в эксплуатацию нового электродепо ""Южное"", — сказано в сообщении.

Уточняется, что на синей ветке также расположены станции закрытого типа, так называемый "горизонтальный лифт".

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Фото:pixabay