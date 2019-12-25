Сезон фонтанов в Петергофе откроется 25 апреля

В субботу, 25 апреля, под "Гимн Великому городу" Рейнгольда Глиэра в действие приведут все 147 водометов.

Новый сезон фонтанов в музее-заповеднике "Петергоф" начнется в этом году 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В субботу, 25 апреля, под "Гимн Великому городу" Рейнгольда Глиэра в действие приведут все 147 водометов, в том числе и "Самсона, разрывающего пасть льву". Также в мае весенний традиционный праздник фонтанов посвятят 75-летию Победы.

Фонтанная система, которая включает в себя 147 водометов, приводится в действие одновременно. Работники выверяют пуск механизмов по секундомеру. На приведение одного фонтана в действие нужно от 30 секунд до 3 минут. Чтобы включить "Самсона" нужно всего 5 секунд. За работой водометов следят 29 специалистов.

В прошлом году "Петергоф" посетили более 6,2 миллиона человек, из них 40% - граждане других государств. Больше всего гостей было 10 августа, в течение дня Петергоф посетили 51,5 тысячи человек.

Фонтанная система была основана в 1710 году. Водометы в Петергофе создавались по образцу фонтанов французского Версаля.

В парке "Патриот" в Кронштадте появятся светомузыкальный фонтан и водные экскурсии к фортам.

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