В метро назвали время спуска на самую глубокую станцию Петербурга

Для спуска на "Адмиралтейскую" потребуется 4 минуты.

В субботу, 15 февраля, сотрудники метрополитена назвали время спуска на самую глубокую станцию Петербургского метро. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы организации, на своей странице в Instagram.

Для того чтобы спуститься на станцию метро "Адмиралтейская" жителям и гостям города потребуется четыре минуты (и это не считая похода по соединительным тоннелям). Также, согласно сообщению, эскалаторы на всех станциях движутся с одинаковой скоростью — 0,75 м/с.

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Фото: wikipedia.org