В метро Петербурга объяснили, как будут пускать женщин с колясками

Со 2 октября пассажиры метро Петербурга обязаны обращаться за помощью к сотрудникам подземки, если необходимо спустить коляску на эскалаторе.

Теперь петербуржцам, которые решили отправиться в поездку на метро с маленьким ребенком, по новым правилам запрещено самостоятельно спускаться на эскалаторе вниз с детской коляской. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Перед поездкой в метро мать или отец должны позвонить в специальную службу, которая поможет спуститься или подняться на нужной станции, войти в вагон. Также можно на месте обратиться за помощью к сотруднику метрополитена. Однако, в такой ситуации придется ждать, так как 2-3 сотрудника работают на 2-3 станции. Если пассажир с коляской не желает ждать, его могут просто не пропустить через турникет.

Если нетерпеливая мама все же проскочит с коляской через турникет, штрафовать ее никто не будет. Но в этом случае ответственность за ребенка полностью лежит на ней. метрополитен

При этом, если есть сопровождающий, например, муж, то вызывать никого не нужно. Мама будет держать малыша, а отец возьмет коляску как багаж. Также о такой помощи можно попросить кого-нибудь из пассажиров.

Не исключается, что при необходимости в метро расширят штат специалистов, которые должны помогать пассажирам с колясками и маломобильны гражданам.

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