В "Метрострое" объяснили новую протечку на "Беговой"

Как оказалось, в ночную смену накануне были проведены работы.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что петербуржцы заметили на станции метро "Беговая" очередную протечку. Об этом горожане написали в соцсетях.

Никогда такого не было и вот опять. Станция метро "Беговая": из стыка на стене бежит ручей. Герметизация проверку временем не прошла петербуржцы

В "Метрострое" заявили, что накануне на этой станции проводили работы, во время которых был расшит деформационный шов и проведена его зачистка. В компании отметили, что следующим этапом работ станет нагнетание в зоне деформационного шва.

Ранее мы сообщали о том, что в Сергиево в ноябре изменится схема дорожного движения.

Фото:vk.com/unreleased_dtp