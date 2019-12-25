В "Метрострое" объяснили новую протечку на "Беговой"

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что петербуржцы заметили на станции метро "Беговая" очередную протечку. Об этом горожане написали в соцсетях.
Никогда такого не было и вот опять. Станция метро "Беговая": из стыка на стене бежит ручей. Герметизация проверку временем не прошла
петербуржцы
В "Метрострое" заявили, что накануне на этой станции проводили работы, во время которых был расшит деформационный шов и проведена его зачистка. В компании отметили, что следующим этапом работ станет нагнетание в зоне деформационного шва.
Ранее мы сообщали о том, что в Сергиево в ноябре изменится схема дорожного движения.
Фото:vk.com/unreleased_dtp
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