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В "Метрострое" объяснили новую протечку на "Беговой"
Сегодня, 14:37
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IRINA_CHALKINA

В "Метрострое" объяснили новую протечку на "Беговой"

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Как оказалось, в ночную смену накануне были проведены работы.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что петербуржцы заметили на станции метро "Беговая" очередную протечку. Об этом горожане написали в соцсетях. 

Никогда такого не было и вот опять. Станция метро "Беговая": из стыка на стене бежит ручей. Герметизация проверку временем не прошла

петербуржцы

В "Метрострое" заявили, что накануне на этой станции проводили работы, во время которых был расшит деформационный шов и проведена его зачистка. В компании отметили, что следующим этапом работ станет нагнетание в зоне деформационного шва.

Ранее мы сообщали о том, что в Сергиево в ноябре изменится схема дорожного движения.

Фото:vk.com/unreleased_dtp

Теги: беговая, беговая протечка, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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