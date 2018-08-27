В Сергиево в ноябре изменится схема дорожного движения

Изменения коснутся Российского бульвара и Советской улицы.

В поселке Сергиево Красносельского района изменится схема дорожного движения, об этом 27 октября предупредили в пресс-службе КРТИ.

Так, с 3 ноября вводится одностороннее движение по участку Советской улицы от Коммунистической улицы до Российского бульвара, а также по Российскому бульвару на участке от Советской улицы до проспекта Ленина.

Также мы сообщали, что на путепроводе КАД в районе Мурино на две недели перекроют две полосы движения.

Фото: Piter.TV; пресс-служба КРТИ