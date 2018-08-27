В Сергиево в ноябре изменится схема дорожного движения

В поселке Сергиево Красносельского района изменится схема дорожного движения, об этом 27 октября предупредили в пресс-службе КРТИ.
Так, с 3 ноября вводится одностороннее движение по участку Советской улицы от Коммунистической улицы до Российского бульвара, а также по Российскому бульвару на участке от Советской улицы до проспекта Ленина.
Также мы сообщали, что на путепроводе КАД в районе Мурино на две недели перекроют две полосы движения.
Фото: Piter.TV; пресс-служба КРТИ
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