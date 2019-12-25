На путепроводе КАД в районе Мурино на две недели перекроют две полосы движения

На остальных полосах установят скоростной режим до 50 км/час.

В связи с проведением дорожных работ на путепроводе, который находится у развязки КАД с Мурино, для автомобилистов временно перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 27 октября по 12 ноября будут недоступны для движения полоса безопасности, а также первая и вторая полосы. На третьей и четвертой скорость ограничат до 50 км/час. На участке будет проводиться локальная замена напыляемой гидроизоляции и восстановление защитного слоя бетона на путепроводе.

Отмечается, что работы будут проходить в круглосуточном режиме, в три смены. В зависимости от погодных условий сроки окончания ремонта могут быть скорректированы.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором автомобиль въехал в зону дорожных работ на Московском проспекте.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"