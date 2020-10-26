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Видео: автомобиль въехал в зону дорожных работ на Московском проспекте

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Водитель сбил дорожное ограждение.

Иномарка снесла временное дорожное ограждение и вылетела на встречную полосу на Московском проспекте. Видео с момента происшествия поступило в распоряжение Piter.TV.

Инцидент произошел вечером 25-го октября у дома №41. Как видно на кадрах, сейчас на участке ведутся дорожные работы. В связи с этим движение транспорта временно ограничено. На проезжей части остановили соответствующие дорожные знаки, однако водитель вовремя не свернул направо. О его состоянии не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге обезвредили боеприпас времен войны, найденный на чердаке жилого дома. 

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дорожные работы, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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