В Петербурге обезвредили боеприпас времен войны, найденный на чердаке жилого дома

Правоохранители оцепили территорию и эвакуировали жителей трех подъездов.

В воскресенье, 25 октября, в Московском районе Петербурга нашли мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу и Ленобласти.

Опасную находку обнаружили на чердаке жилого дома, расположенного по адресу: Московское шоссе, 14/1. Минометную мину немецкого производства калибром 81 мм нашли во время работ по замене кровли.

Рабочие сразу же сообщили о находке в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители оцепили территорию и эвакуировали жителей трех подъездов. Артиллерийский снаряд обезвредили взрывотехники ОМОН.

Ранее мы писали, что на проспекте Народного ополчения при установке фонаря нашли мину времен войны.

Фото: пресс-служба Росгвардии по городу и Ленобласти