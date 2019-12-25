На проспекте Народного ополчения при установке фонаря нашли мину времен войны

Боеприпас вывезли сотрудники ОМОН.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что в Кировском районе во установки фонаря обнаружили опасный боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области.

Боеприпас нашли во дворе дома №99 по проспекту Народного ополчения. Взрывотехники обследовали находку и установили, что это минометная мина калибра 50 мм.

В итоге опасную находку вывезли на полигон для уничтожения.

Ранее мы сообщали о том, что в Петроградском районе два каршеринга не поделили дорогу.

Фото:ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области