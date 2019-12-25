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На проспекте Народного ополчения при установке фонаря нашли мину времен войны
Сегодня, 15:01
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IRINA_CHALKINA

На проспекте Народного ополчения при установке фонаря нашли мину времен войны

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Боеприпас вывезли сотрудники ОМОН.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что в Кировском районе во установки фонаря обнаружили опасный боеприпас времен Великой Отечественной войныОб этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области.

Боеприпас нашли во дворе дома №99 по проспекту Народного ополчения. Взрывотехники обследовали находку и установили, что это минометная мина калибра 50 мм.

В итоге опасную находку вывезли на полигон для уничтожения. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петроградском районе два каршеринга не поделили дорогу.

Фото:ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: боеприпас, кировский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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