В Петроградском районе два каршеринга не поделили дорогу

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что в центре Петербурга столкнулись два каршеринга. Видеозапись появилась в распоряжении редакции Piter.TV.
Инцидент произошел на Малом проспекте Петроградской стороны, перед Ждановской набережной. Каршеринг одной компании врезался на полном ходу в каршеринг другой компании.
Очевидцы отмечают, что из-за аварии на этом участке наблюдается плотное движение.
О пострадавших не сообщается.
Ранее мы сообщали о том, что утренняя авария на перекрестке Металлистов и Пискаревского попала на видео.
Видео:Piter.TV
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