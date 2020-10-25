  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:30
70
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В Петроградском районе два каршеринга не поделили дорогу

0 0

О пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что в центре Петербурга столкнулись два каршеринга. Видеозапись появилась в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел на Малом проспекте Петроградской стороны, перед Ждановской набережной. Каршеринг одной компании врезался на полном ходу в каршеринг другой компании. 

Очевидцы отмечают, что из-за аварии на этом участке наблюдается плотное движение. 

О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что утренняя авария на перекрестке Металлистов и Пискаревского попала на видео.

Видео:Piter.TV

Теги: дтп каршеринг, петроградский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии