В Петроградском районе два каршеринга не поделили дорогу

О пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что в центре Петербурга столкнулись два каршеринга. Видеозапись появилась в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел на Малом проспекте Петроградской стороны, перед Ждановской набережной. Каршеринг одной компании врезался на полном ходу в каршеринг другой компании.

Очевидцы отмечают, что из-за аварии на этом участке наблюдается плотное движение.

О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что утренняя авария на перекрестке Металлистов и Пискаревского попала на видео.

Видео:Piter.TV