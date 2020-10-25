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Утренняя авария на перекрестке Металлистов и Пискаревского попала на видео

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О пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 25 октября, стало известно, что рано утром в Красногвардейском районе  белая легковушка устроила аварию на перекрестке. Видеозапись появилась в распоряжении редакции Piter.TV.

На кадрах видно, что белая иномарка на полной скорости влетела в машины, которые стояли на перекрестке. Машину слегка развернуло от удара. 

О пострадавших не сообщается. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пьяный военнослужащий на каршеринге врезался в припаркованные машины.

Видео:Piter.TV

Теги: дтп, происшествию
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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