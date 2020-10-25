Утренняя авария на перекрестке Металлистов и Пискаревского попала на видео

О пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 25 октября, стало известно, что рано утром в Красногвардейском районе белая легковушка устроила аварию на перекрестке. Видеозапись появилась в распоряжении редакции Piter.TV.

На кадрах видно, что белая иномарка на полной скорости влетела в машины, которые стояли на перекрестке. Машину слегка развернуло от удара.

О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пьяный военнослужащий на каршеринге врезался в припаркованные машины.

Видео:Piter.TV