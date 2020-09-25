Жители Сергиево обеспокоены отсутствием светофоров на переходе у школы

Родителям с детьми буквально приходится перебегать дорогу.

В редакцию Piter.tv обратились местные жители исторического района Сергиево в Красносельском районе Петербурга. На видео, присланном в редакцию, показано, какая дорожная обстановка складывается у школы №414 на Российском бульваре, открытой совсем недавно, 1 сентября.

На видео можно заметить, что пешеходный переход около школы не имеет тротуаров, на дороге нет "лежачих полицейских", а также сам переход не оборудован светофорами. Как утверждают Piter.tv местные жители, аварии на этом участке Российского бульвара происходили дважды – летом и минувшей зимой. Значительные трудности в движении создает наличие большегрузных автомобилей, также передвигающихся в этом микрорайоне у железнодорожной станции "Сергиево".

Piter.TV продолжит следить за ситуацией и обратился с запросом о сложившейся ситуации в комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в Красногвардейском районе появились два новых светофора. Объекты появились у дома №8 по проспекту Энергетиков и на пересечении Среднеохтинского проспекта с улицей Александра Ульянова.

Видео: Piter.tv