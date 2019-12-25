В Красногвардейском районе появились два новых светофора

Работы состоялись в рамках реализации профильной адресной программы, отметили в пресс-службе КРТИ.

В Красногвардейском районе Петербурга завершены работы работы по подключению двух новых светофорных объектов. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что светофоры появились у дома №8 по проспекту Энергетиков и на пересечении Среднеохтинского проспекта с улицей Александра Ульянова. Работы по установке проводили специалисты СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".

В комитете отметили, что введение светофорного регулирования на данных участках дорог обеспечит безопасность дорожного движения пешеходов и улучшит транспортную ситуацию в районе. Работы состоялись в рамках реализации профильной адресной программы 2020 года, добавили в КРТИ.

Накануне мы сообщали о том, что на Лиговском проспекте по просьбе учителя установят светофор. Петербурженка отметила, что движение на том участке интенсивное, и без светофора для детей там опасно. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры должен установить светофор до конца года.

Ранее мы сообщали о появлении нового светофора на участке Варшавской улицы.

Фото: Piter.tv