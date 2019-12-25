В Петербурге учитель добился установки светофора на Лиговском проспекте

Педагог обратилась к главе города Александру Беглову во время приёма граждан.

В четверг, 17 сентября, стало известно о том, что на Лиговском проспекте по просьбе учителя установили светофор. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Педагог обратилась к губернатору Северной столицы Александру Беглову во время приёма граждан. Петербурженка отметила, что движение на том участке интенсивное, и без светофора для детей там опасно. Отмечается, что в этом микрорайоне находятся не только лицей, но и Академия ветеринарной медицины.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры должен установить светофор до конца года.

Ранее мы сообщали о том, что движение по Малой Митрофаньевской улице ограничат до апреля 2021 года.

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