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В метро Петербурга временно увеличили интервал движения поездов
Сегодня, 12:44
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В метро Петербурга временно увеличили интервал движения поездов

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Причиной стал технический сбой на Фрунзенско-Приморской линии.

Утром понедельника, 23 января, инвервал движения поездов на Фрунзенско-Приморской линии петербургской подземки был временно увеличен. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Мера коснулась участка от станции "Садовая" до станции "Шушары". Она связана с техническим сбоем. После прохождения часа "пик" столпотворения на платформах не наблюдается. 

В пресс-службе метро добавили, что на данный момент идёт восстановление графика. 

Ранее мы сообщили о том, что к участию в аукционе на капремонт "Ладожской" допустили только одну заявку.

Фото: Piter.TV

 

Теги: метро петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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