К участию в аукционе на капремонт "Ладожской" допустили только одну заявку

На прошедшей неделе в ФАС поступила жалоба на действия ГУП "Петербургский метрополитен", который выступает организатором тендера.

К участию в электронном аукционе на проведение капитального ремонта станции метро "Ладожская" в Петербурге допущена только 1 компания. В этом Piter.TV убедился, ознакомившись в данными портала госзакупок.

Последний раз информация о тендере обновлялась в пятницу, 22 января. На конкурс была подана 1 заявка, а на прошедшей неделе в ФАС поступила жалоба на действия ГУП "Петербургский метрополитен", который являлся организатором аукциона.

Напомним, что конкурс на капремонт станции объявили в середине ноября. Начальная цена контракта составила 2,4 млрд рублей. Ожидается, что работы стартуют 8 февраля 2023 года.

В декабре первый аукцион на работы был сорван, поскольку заявка единственного участника не соответствовала требованиям.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге определили подрядчика строительства главного корпуса ИТМО "Хайпарк".

Фото: Piter.TV