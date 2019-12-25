В метро Петербурга возникла проблема с оплатой проезда из-за сбоя

На данный момент систему удалось восстановить.

Утром четверга, 8 июня, в петербургской подземке возникли проблемы с оплатой проезда. Причиной стал технический сбой в системе. Об этом сообщила "Фонтанка".

Многие пассажиры не смогли пополнить свой проездной: им пришлось покупать жетоны, так как это был единственный доступный вариант оплаты проезда.



Позже пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" факт сбоя со стороны ГКУ "Организатор перевозок". Сейчас систему удалось восстановить.



Ранее мы сообщили о том, что в петербургском метро установили 34 автомата для пополнения проездных.

Фото: Piter.TV