В метро Петербурга возникла проблема с оплатой проезда из-за сбоя

Утром четверга, 8 июня, в петербургской подземке возникли проблемы с оплатой проезда. Причиной стал технический сбой в системе. Об этом сообщила "Фонтанка".
Многие пассажиры не смогли пополнить свой проездной: им пришлось покупать жетоны, так как это был единственный доступный вариант оплаты проезда.
Позже пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" факт сбоя со стороны ГКУ "Организатор перевозок". Сейчас систему удалось восстановить.
Ранее мы сообщили о том, что в петербургском метро установили 34 автомата для пополнения проездных.
Фото: Piter.TV
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