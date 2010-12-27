Попасть на станцию не могли владельцы "Единой карты петербуржца".

В понедельник, 25 ноября, петербуржцы пожаловались на новые турникеты с бесконтактной оплатой в метро. Об этом сообщил 78.ru.

Инцидент произошел на станции метро "Приморская". Петербуржцы сообщили, что на платформу не смогли попасть владельцы "Единой карты петербуржца". Пассажирам пришлось возвращаться в кассу за жетонами.

Напомним, что на прошлой неделе на 12 станциях петербургской подземки появились дополнительные турникеты со встроенным банковским оборудованием. На предпоследних турникетах этих станций теперь можно оплачивать проезд в метро платежными картами.

Ранее мы сообщали о том, что контрольно-счетная палата уличила МО Купчино в многочисленных нарушениях.

Фото:Piter.TV